И.о. главы Фонда имущества Ялты получил 8 лет тюрьмы за взятку

Суд Ялты приговорил к 8 годам тюрьмы исполняющего обязанности председателя Фонда имущества Ялтинского городского совета, депутата этого органа местного самоуправления Дмитрия Беляева, который обвинялся в покушении на получение 30 тысяч долларов взятки, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Суд решил также конфисковать половину имущества и.о. главы фонда.

Кроме того, Беляеву запретили два года работать на определенных постах.

Депутат требовал деньги за разрешение на реконструкцию здания в курортном городе, получил половину суммы - 15 тысяч долларов - и был задержан в начале года.

Прокуратура тогда завела на него дело по статье "покушение на получение взятки в большом размере".