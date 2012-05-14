Тазы к бою: жителей Керчи просят запастись водой

Вода в дома жителей Керчи в течение трех дней - с 15 по 17 мая - будет подаваться с пониженным давлением, горожан просят запастить водой, сообщила пресс-служба городского совета.

Понижение давления связано с хлорированием воды и аварийными ремонтными работами на насосной станции.

"Уважаемые керчане! Просьба запастись водой", - пишет горсовет.