Тазы к бою: жителей Керчи просят запастись водой
14:39, 14 мая 2012Крым
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Три дня без давления
Вода в дома жителей Керчи в течение трех дней - с 15 по 17 мая - будет подаваться с пониженным давлением, горожан просят запастить водой, сообщила пресс-служба городского совета.
Понижение давления связано с хлорированием воды и аварийными ремонтными работами на насосной станции.
"Уважаемые керчане! Просьба запастись водой", - пишет горсовет.
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