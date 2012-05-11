В Крыму - полсотни легальных миллионеров

Количество официальных миллионеров в Крыму из года в год не меняется. Не превышает 50 человек, но налоговая подозревает - их больше.

Так, заместитель председателя Государственной налоговой службы (ГНС) в Крыму Сергей Кроков говорит, что по итогам декларирования доходов за 2011 год в регионе насчитали 47 миллионеров. "(Правда), есть граждане, которые не показали доход, но приобретали, ну, скажем, новый вертолет себе в собственность. Есть граждане, которые в течение года приобрели около 8-10 автомобилей класса "Бентли", "Феррари", - сказал налоговик.

Кроме того, он сообщил, что у ГНС есть информация о вывозе крупных сумм за пределы Украины: "Спасибо коллегам из России, пришли сведения, что несколько миллионов долларов наличными были вывезены гражданином Украины, который прописан в Симферополе".

Сейчас этого человека ищут. "Пока мы его найти не можем, но уверяем: найдем. Отслеживаем этапы его "большого пути" по нашей территории и в России", - отметил Крюков.

По материалам "Центра журналистских расследований"