Евпатория затеяла крупный ремонт

Подготовительный этап работ по замене аварийного участка магистрального водовода "Чеботарка-Евпатория" начинается в курортном городе. Планируется полностью заменить изношенные трубы водовода на пластиковые на участке протяженностью 7 километров. На это Кабинет министров Украины в конце февраля распорядился выделить более 94 миллионов гривен, деньги уже начали поступать в Крым, сообщила пресс-служба мэрии Евпатории.

"Заказчиком выступает министерство регионального развития и ЖКХ автономии. Определен подрядчик - ПМК-55. Работы будут выполняться в две смены. Привлекут до 10 единиц спецтехники: краны, экскаваторы, бульдозеры, сварочные агрегаты, трубовозы. Диаметр новой пластиковой трубы составляет 1200 миллиметров", - говорится в сообщении.

Порывы на водоводе произошли в конце февраля в Евпатории после аномальных для Крыма морозов. 70% жителей города, население которого составляет более 120 тысяч человек, остались без воды почти на неделю. Авария была квалифицирована как чрезвычайное происшествие государственного значения.