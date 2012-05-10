Над Чатыр-Дагом будет рееть крымскотатарский флаг

Порядка трех тысяч человек планируют 13 мая подняться на одну из высочайших гор Крыма - Чатыр-Даг, чтобы установить там крымскотатарский флаг в память о жертвах депортации в мае 1944 года, сообщила пресс-служба меджлиса крымских татар.

"Цель мероприятия - установление национального флага, проведение дуа (молитвы) в память о погибших во время депортации и коллективное пение национального гимна", - говорится в анонсе.

Участников акции будут сопровождать инструкторы по горному туризму.

Инициировали восхождение, помимо меджлиса, Всемирный конгресс крымских татар, федерация национальной борьбы "Куреш" и молодежные крымскотатарские организации.