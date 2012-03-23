Спикер Крыма рад освобождению из СИЗО своего предшественника

Председатель Верховного совета Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ (Партия регионов) рад освобождению из-под стражи экс-спикера крымского парламента, депутата Анатолия ГРИЦЕНКО (ПР), но считает неэтичным обсуждать его будущее.

«Не общался, не виделся (с ГРИЦЕНКО после его выхода из СИЗО - ред.), по человечески за него рад», - сказал КОНСТАНТИНОВ журналистам после заседания ВС Крыма.

При этом на вопрос, в какой отрасли он видит дальнейшую депутатскую деятельность опытного управленца ГРИЦЕНКО, крымский спикер ответил: «Я сейчас не хочу это обсуждать. Это не очень этично. Приговор еще не вступил в силу. Идут процессуальные нормы, их нужно соблюдать».

ГРИЦЕНКО задержали в январе 2011 года по подозрению в превышении служебных полномочий на должности главы Ленинской райадминистрации Крыма (2001-2005 годы) при распоряжении 4,8 тыс. га земли совхоза «Азовский». Прокуратура оценила ущерб в 23 миллиона гривен. Дело направили на рассмотрение суда в Запорожье.

Коммунарский райсуд Запорожья во второй декаде марта приговорил ГРИЦЕНКО к двум годам тюрьмы, освободив от наказания с испытательным сроком два года. Прокуратура Крыма изучает приговор на его соответствие требованиям закона.

ГРИЦЕНКО занимал должность спикера Крыма дважды: в 1996-1998 и 2006-2010 годах.