Человек Тигипко стал замом Могилева, а фракция "Сильной Украины" распустилась

Верховный совет Крыма ввел должность пятого вице-премьера Совета министров республики и назначил на нее депутата парламента автономии Валерия ПАЛЬЧУКА. Он будет курировать вопросы привлечения инвестиций на полуостров.

За назначение ПАЛЬЧУКА проголосовал 81 из 83 депутатов сегодня на пленарном заседании крымского парламента. Всего в ВС Крыма - 100 депутатов.

53-летний ПАЛЬЧУК ранее был председателем фракции "Сильной Украины" в крымском парламенте. Теперь фракция, куда, кроме ПАЛЬЧУКА, входила депутат Александра КУЖЕЛЬ, самораспустилась.

Ранее, 13 марта, председатель Совмина Крыма Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что региону нужно активнее работать в сфере привлечения капитала, предложил ввести должность вице-премьера по инвестициям и назначить на нее ПАЛЬЧУКА, который с января работал замначальника управления санаторно-курортных учреждений в Крыму Госуправделами Президента.

17 марта партия «Сильная Украина» вице-премьер-министра - министра социальной политики Сергея ТИГИПКО влилась в Партию регионов, а он стал заместителем председателя ПР.