Полтысячи дубов незаконно вырубили в Севастополе

Группа браконьеров во главе с лесничим одного из севастопольских хозяйств незаконно вырубила 570 деревьев дуба пушистого, сообщает пресс-служба управления МВД в Севастополе.

Преступной деятельностью группа из 10-ти человек, под руководством лесничего, занималась в течении нескольких месяцев.

«Всех членов группы организатор снабдил специальными инструментами для вырубки деревьев, а за каждое срубленное дерево обещал вознаграждение, - сообщает пресс-служба. - В ходе проверки было установлено, что лесничий достоверно знал, что лесной массив на территории лесничества относится к категории защитных лесов Украины, который выполняет водоохранные, почвозащитные и другие функции».

Ущерб государству составил свыше 268 тысяч гривен.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК Украины - незаконная вырубка леса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до ста 100 минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до 3 лет, или лишения свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого.

