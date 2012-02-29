Заведующую детсадом накажут за окропление мусульман святой водой

В Крыму заведующую детским садом накажут за окропление водой детей мусульман в православный праздник Крещения Господня. Инцидент произошел в Кировском районе полуострова.

Пресс-служба прокуратуры Крыма сообщила в среду о проведении проверки в детсаду.

«По ее результатам вынесено постановление о возбуждении дисциплинарного производства относительно заведующей дошкольным учреждением. Основанием для применения мер прокурорского реагирования стало нарушение требований законодательства об урегулировании религиозных взаимоотношений в государстве», - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Прокуратура направила постановление мэру города Старый Крым, чтобы тот применил «мероприятия дисциплинарного характера» к руководителю детсадом.

Ранее крымскотатарские СМИ сообщили со ссылкой на воспитательницу, что 19 января в детсад в Старом Крыму во время тихого часа вошел православный священнослужитель и окропил помещение, а также спавших детей. 17 из 28 детей группы - крымские татары, родители которых исповедуют ислам.