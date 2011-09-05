Переговоры по ЧФ РФ деполитизированы - МИД России

Переговоры по соглашениям, регламентирующим пребывание Черноморского флота РФ на территории Украины, деполитизированы, заявил министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ в понедельник на пресс-конференции в Москве.

«Мы обсудили сегодня достаточно подробно вопросы, связанные с пребыванием на территории Украины российского Черноморского флота, как продвигается вперед совершенствование правовой базы. В этой связи мы удовлетворены, что эта тематика полностью деполитизирована, что работа соответствующей подкомиссии ведется активно, конкретно и профессионально», - сказал глава внешнеполитического ведомства России.

По его словам, ряд документов по этой теме уже согласованы и будут представлены на подписание в ходе очередного заседания межгосударственной комиссии, а по другим документам стороны договорились ускорить работу.

Российский министр отметил, что в ходе переговоров были рассмотрены вопросы двухсторонней повестки дня, а также взаимодействие в европейских и мировых структурах.

ЛАВРОВ сообщил, что стороны договорились о подготовке 5-го заседания Украино-Российской межгосударственной комиссии на уровне президентов.

По его словам, стороны будут стремиться, чтобы это событие стало очередным важным этапом в углублении стратегического партнерства между странами.

Также обсуждалась Азово-Керченская проблематика, урегулирование Приднестровского конфликта, а также вопросы гуманитарного сотрудничества.

Посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО заявил в конце августа, что Украине и России нужно подписать около 10 соглашений, которые будут регламентировать базирование Черноморского флота РФ на территории Украины.

Он подчеркнул, что почти подготовлены и во время ближайшего заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии будут подписаны два соглашения по флоту. Одно регулирует режим и порядок пребывания военнослужащих флота вне границ их дислокации, а второе - совместные действия в борьбе со стихийными бедствиями, добавил он.

По словам ЕЛЬЧЕНКО, остаются еще вопросы использования маяков, инфраструктуры ЧФ и модернизации вооружений.