Кучма просится на маевку в Ялту

Адвокаты экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ подали заявление в генеральную прокуратуру с просьбой разрешить их подзащитному поехать в Ялту 29 апреля - 8 мая для оздоровления, говорится в сообщении на официальном сайте фонда КУЧМЫ.

Адвокаты также подали заявление о даче разрешения на выезд КУЧМЫ 9 мая в Россию, в поселок Новоселицы Новгородской области, для участия в мероприятиях, посвященных памяти его отца, погибшего в 1942 году.

Генпрокуратура в марте возбудила уголовное дело против КУЧМЫ. Он подозревается в даче незаконных распоряжений руководству МВД, приведших к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.