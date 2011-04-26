Крым инициирует возврат сезонных патентов для мини-гостиниц

Министерство курортов и туризма Крыма инициирует внесение изменений в Налоговый кодекс Украины, которые позволят частным домовладениям, предоставляющим услуги по размещению туристов, работать на временном патенте, сообщил Курортно-информационный центр Крыма со ссылкой первого заместителя министра курортов автономии Александра ЛИЕВА.

По его словам, речь идет о мини-гостиницах, в которых насчитывается не более 10 койко-мест.

«Совместно с органами местного самоуправления мы готовим изменения в Налоговый кодекс Украины, которые помогут легализировать подходы к таким объектам. Мы предлагаем вернуть патенты, как это было раньше, но с некоторой крымской особенностью - чтобы патенты выдавались на три месяца тем объектам, которые работают сезонно», - сказал ЛИЕВ.

Первый замминистра отметил, что это является главной проблемой таких объектов: поскольку фактически они предоставляют услуги по размещению туристов только 3 месяца. «Им крайне сложно оформляться как гостиницы», - добавил он.

ЛИЕВ сообщил также, что для детенизации курортного бизнеса в Крыму проводится паспортизация частных домовладений, предлагающих услуги по размещению туристов. Начиная с 4 мая, будет организован объезд таких объектов.