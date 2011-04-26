Против земельного начальника Симферополя открыли дело

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении начальника Симферопольского городского управления земельных ресурсов по факту служебной халатности, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

«В ходе проверки законности выделения земельных участков на территории Симферополя установлено, что руководительница подписала госакты на право собственности на земельный участок, часть которого принадлежал другому гражданину. Последнему повторным выделением участка причинен ущерб на сумму 150 тысяч гривен», - говорится в пресс-релизе.

Действия чиновницы квалифицированы по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины.