Из Москвы в Крым - на чартере

Чартерные поезда по направлениям "Москва-Евпатория" и "Москва-Феодосия" начнут курсировать с 15 июня, сообщил Курортно-информационный центр Крыма со ссылкой на первого заместителя министра курортов и туризма автономии Александра ЛИЕВА.

По его словам, билеты на эти поезда поступать в свободную продажу не будут, поскольку чартеры формируют исключительно туроператоры. Поезда будут следовать практически без остановок, поэтому путь следования сократится примерно на 7 часов.

ЛИЕВ сообщил также, что для улучшения транспортного сообщения между Крымом и другими регионами, в этом году планируется открыть 14 дополнительных авиарейсов. В частности, обсуждается возможность налаживания авиасообщения с Новосибирском и Екатеринбургом, ведутся переговоры о восстановлении авиасообщения с Душанбе.