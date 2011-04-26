Крым почтил память жертв Чернобыля

Траурный митинг и панихида по жертвам Чернобыльской катастрофы, которой во вторник исполнилось 25 лет, состоялись во вторник в Симферополе, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

Цветы к мемориалу «Жертвам Чернобыля» возложили представители власти, общественных организаций ветеранов-«чернобыльцев», студенты и школьники. Молебен по усопшим отслужил митрополит Симферопольский и Крымский ЛАЗАРЬ.

В Крыму проживают 8 тысяч человек, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, в том числе более 3 тысяч - ее ликвидаторов.

Авария на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошла ночью 26 апреля 1986 года: взрыв полностью разрушил реактор. В атмосферу было выброшено 190 тонн радиоактивных веществ. По данным экспертов, суммарные выбросы радиоактивных веществ составили 50 млн. Кюри, что равнозначно последствиям взрывов 500 атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму. Радиоактивными нуклидами было загрязнено свыше 145 тысяч кв. км территории Украины, России и Беларуси.

После аварии из 30-километровой зоны вокруг АЭС были эвакуированы более 115 тысяч человек.

Чернобыльскую АЭС закрыли 15 декабря 2000 года.