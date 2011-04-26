ГАИ спасла от самосуда пьяного водителя, задавившего 3 человек

Сотрудники Госавтоинспекции спасли пьяного водителя, который на легковом автомобиле «Мазда» сбил насмерть трех человек и ранил еще двоих в ночь на 25 апреля в Симферополе, от самосуда очевидцев аварии, сообщила во вторник пресс-служба крымского управления ГАИ.

«Сотрудники ГАИ буквально вырвали водителя из рук разъяренных людей», - говорится в пресс-релизе.

ДТП произошло после преследования 24-летнего водителя легковушки нарядом ДПС.

Машина, которая то резко разгонялась, то замедляла ход, привлекла внимание ГАИ на площади Советской. Экипаж последовал за автомобилем, водитель попытался скрыться.

К патрулю ДПС присоединился автомобиль отдела государственной службы охраны, милиционеры попытались остановить «Мазду», они поставили свою машину с включенными маячками и громкоговорящей установкой на траектории ее движения, но преследуемый объехал заслон.

На улице Севастопольской патрульная машина ДПС поравнялась с беглецом, сотрудники ГАИ с помощью включенных маячков и громкоговорящей установки попытались в очередной раз привлечь внимание водителя и остановить его машину.

«Двигаясь параллельно иномарке, наряд попробовал снизить скорость, но водитель резко взял влево, зацепил патрульный автомобиль и скрылся. Инспекторы остановились определить степень повреждения своего автомобиля. Выяснив, что можно продолжать движение, они поехали в сторону «Мазды». На перекрестке улиц Севастопольской и Данилова заметили следы торможения и заноса. Экипаж решил следовать по следам в сторону села Перово. В районе железнодорожного переезда сотрудники ГАИ заметили столб пыли и скопление кричащих от ужаса людей. На рельсах лежала искореженная «Мазда», а вокруг были разбросаны тела пострадавших», - говорится в сообщении.

Напомним, следственное управление крымской милиции возбудило уголовное дело по факту аварии, в которой погибли трое мужчин и травмированы двое парней, водитель задержан.