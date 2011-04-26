Инвентаризация пляжей Крыма начнется в мае

Министерство курортов и туризма Крыма в мае начнет инвентаризацию крымских пляжей, сообщил Курортно-информационный центр автономии.

«С 4 мая мы начинаем большую инвентаризацию всех пляжных территорий в Крыму», - сообщил первый заместитель министра курортов и туризма Крыма Александр ЛИЕВ.

Он напомнил, что в предстоящем курортном сезоне в Крыму будут работать 504 пляжа, из которых, минимум, 207 - бесплатные. Это не окончательная цифра. Минкурортов работает с местными властями для обеспечения бесплатного доступа еще на 100 пляжей. «Еще более 100 пляжей, которые являются общественными и могли бы стать бесплатными, на сегодняшний день обременены договорами аренды», - сказал замминистра.

В 2009 году в Крыму насчитывалось 62 пляжа со свободным доступом, в 2010 году - 94, сказал ЛИЕВ.

Напомним, крымский парламент в апреле утвердил правила оборудования и использования пляжных зон в регионе. Посещение лечебных и оздоровительных пляжей ограничено, режим доступа на эти территории определяется администрацией санаторно-курортного учреждения. Посещение детских пляжей для посторонних лиц запрещено. Вход на территорию пляжей общего пользования - свободный, плата может взиматься только за дополнительные услуги.