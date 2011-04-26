МВД отрицает причастность своей сотрудницы к резонансной аварии

Крымская милиция отрицает причастность своей сотрудницы - начальника сектора гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц Елены СТАВРОПУЛО - к дорожной аварии в Симферополе, в результате которой три человека погибли и двое травмированы, сообщила пресс-служба главного управления МВД в Крыму.

«В ряде СМИ появилась информация о том, что СТАВРОПУЛО находится в личных отношениях с водителем автомобиля «Мазда», сбившего пять человек. Более того, некоторые СМИ сообщили о том, что СТАВРОПУЛО, будучи в нетрезвом состоянии, находилась в автомобиле вместе с водителем в момент аварии. Официально заявляем, что данная информация является ложью. Более того, она оскорбляет честь и достоинство майора милиции, которая не имеет никакого отношения ни к водителю «Мазды», ни к данному ДТП», - говорится в пресс-релизе.

Милиция допускает, что конечной целью появления такой информации является «дискредитация сотрудников органов внутренних дел Крыма в глазах общественности».

Напомним, следственное управление крымской милиции возбудило уголовное дело по факту ДТП в Симферополе, водитель задержан.