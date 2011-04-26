Подросток утонул в канале
10:55, 26 апреля 2011Крым
0 0
Тело мальчика пока не нашли
Подросток утонул в Северо-Крымском канале в Красноперекопском районе Крыма, спасатели ищут тело мальчика, сообщила во вторник пресс-служба крымского управления МЧС..
Информация о происшествии в месте, которое не предназначено для ловли рыбы и купания, поступила в МЧС в понедельник.
Утонул 13-летний житель села Братское.
Несколько групп спасателей осмотрели место происшествия и провели патрулирование территории - погибший не найден. Поисковые работы продолжаются во вторник.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter