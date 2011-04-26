Подросток утонул в канале

Подросток утонул в Северо-Крымском канале в Красноперекопском районе Крыма, спасатели ищут тело мальчика, сообщила во вторник пресс-служба крымского управления МЧС..

Информация о происшествии в месте, которое не предназначено для ловли рыбы и купания, поступила в МЧС в понедельник.

Утонул 13-летний житель села Братское.

Несколько групп спасателей осмотрели место происшествия и провели патрулирование территории - погибший не найден. Поисковые работы продолжаются во вторник.