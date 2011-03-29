Крым откроет 42 железнодорожных дополнительных кассы к турсезону

42 железнодорожных, 23 морских, 9 автобусных касс и одна авиационная будут открыты дополнительно в Крыму к курортному сезону 2011 года, сообщила пресс-служба Совета министров автономии.

Кроме того, будет заключены договоры с авиакомпаниями в частности, из России, Беларуси, Таджикистана.

Морским торговым портам поручено подготовить к работе 16 пассажирских судов и 2 автомобильно-пассажирских парома, произвести ремонт причалов и кассовых павильонов в порту и портопунктах, а также организовать на период курортного сезона морские экскурсии и прогулки.

Также, согласно постановлению Совмина, международному аэропорту «Симферополь» необходимо завершить подготовку инфраструктуры аэропорта к работе в весенне-летний период, закончить реконструкцию терминала внутренних авиалиний.

«Укртелекому» поручено установить 200 сезонных таксофонов в курортных городах и поселках, а Крымской дирекции железнодорожных перевозок - ввести дополнительно не менее 60-ти пар поездов дальнего следования и 2-х пригородного сообщения.

Республиканскому комитету по транспорту и связи автономии совместно с «Крымавтотрансом» поручено обеспечить возобновление 10 автобусов в международном сообщении и 28 - в межобластном междугородном, 384 оборотных рейсов внутриреспубликанских междугородных и пригородных автобусных маршрутах.

Служба автомобильных дорог в Крыму должна провести плановый ремонт на автодорогах государственного и местного значения, обеспечить санитарное состояние проезжей части и обочин.

«Большая работа ведётся по приведению дорожного покрытия в порядок, ремонту помещений вокзалов, подвижного состава, причалов и кассовых павильонов. Всё, что сегодня делается в транспортном комплексе, позволит нам обеспечить предоставление качественных услуг и увеличение потока прибывающих в автономию туристов», - заявил первый вице-премьер Совмина Павел БУРЛАКОВ.