Прокурор требует 10 лет тюрьмы футболисту, задавившему 3 человек

Прокуратура Севастополя требует от суда на 10 лет лишить свободы футболиста Владислава ПИСКУНА, который осенью пришлого года насмерть сбил на автомобиле 26-летнюю женщину и двух ее малолетних дочерей, заявил заместитель прокурора города Сергей ЛЕВИН.

«Состоялось третье судебное заседание, судебное следствие по делу окончено. Состоялись прения сторон. Государственное обвинение по данному делу потребовало от правосудия обвинительного приговора по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины и потребовало назначить подсудимому ПИСКУНУ наказание в виде 10 лет лишения свободы, с лишением права управлять транспортным средством на три года», - сказал ЛЕВИН на брифинге.

По его словам, обвинение потребовало назначить подсудимому максимальную меру наказания, учитывая, что указанной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

«Нами сегодня были исследованы все доказательства, в полном объеме были заслушаны и допрошены все свидетели, потому я скажу, что заседание проведено объективно и всесторонне», - подчеркнул заместитель прокурора города.

Адвокат обвиняемого Александр РУДЬ, ссылаясь на смягчающие, с его точки зрения, обстоятельства, просил суд назначить ПИСКУНУ минимальное наказание, предусмотренное частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса.

Заключительное судебное заседание по делу ПИСКУНА запланировано на 25 марта.

Футболист, находившийся за рулем BMW, сбил насмерть двадцатишестилетнюю женщину с двумя детьми двух и пяти лет в ноябре 2010 года. Пассажирка машины получила телесные повреждения средней степени тяжести. ПИСКУН был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

На досудебном следствии ему предъявлено обвинение в совершении дорожной аварии, повлекшей гибель более двух лиц. Статья предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет, а также обязательное лишение права управления автомобилем до трех лет. Прокуратура в конце декабря направила дело против ПИСКУНА в суд.