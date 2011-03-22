Крым устроит "Карнавал тюльпанов"
17:18, 22 марта 2011Крым
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Феерия продлится две-четыре недели
«Карнавал тюльпанов» - выставка, на которой будут представлены более 120 сортов этих цветов, откроется ориентировочно 10 апреля в Никитском ботаническом саду на южном берегу Крыма, сообщает его официальный сайт.
Цветочная феерия продлится в зависимости от погоды две-четыре недели.
Тюльпаны можно будет увидеть на территории верхнего парка ботанического сада. Из более 120 сортов цветов селекции и интродукции ботсада 11 ранее не выставлялись.
Никитский ботанический сад основан в 1812 году и является одним из старейших научно-исследовательских учреждений Украины.
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