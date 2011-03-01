Подозреваемого в убийстве пришлось подстрелить при задержании в Крыму

Сотрудники милиции, применив табельное оружие, задержали во вторник в Крыму уроженца Таджикистана, подозреваемого в убийстве сторожа и ранении двух его друзей - крымчан - в конце февраля, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Подозреваемый получил легкое ранение, ему оказана медпомощь. Мужчина помещен в изолятор временного содержания. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство». Ее санкция - наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Тело сторожа с огнестрельным ранением в область груди найдено 25 февраля возле наcосной станции в селе Любимовка Нижнегорского района Крыма. Двое его раненых знакомых были доставлены в больницу.

«Милиционеры установили, что выстрелы произвел не имеющий постоянного места жительства, временно проживающий на насосной станции уроженец Республики Таджикистан, 1956 года рождения. На почве употребления спиртного между ним и сторожем произошла ссора. Мужчина схватил принадлежащее сторожу охотничье ружье и выстрелил в него. Когда сторожа пришли искать два его друга, мужчина открыл огонь и по ним, после чего скрылся», - говорится в пресс-релизе крымского главка МВД.

Подозреваемого искал весь личный состав Нижнегорского райотдела МВД, его ориентировки были направлены во все строевые подразделения милиции Крыма.