Крым прорекламирует землю на турвыставке в Ялте

Республиканский комитет по земельным ресурсам примет участие в ХХ юбилейной выставке «Крым. Курорты. Туризм», которая пройдет в Ялте 2-4 марта, и прорекламирует подготовленную для продажи на аукционах землю полуострова, сообщила во вторник пресс-служба Рескомзема.

«Впервые за историю существования ведомства у комитета появилась рекламная продукция, которая будет размещена на собственном стенде, - это каталоги земельных участков, отобранных для продажи через аукционы, информационные диски с подобным содержанием и два баннера. На одном из них - полный список из 15-ти участков, готовых к продаже, с утвержденными Советом министров Крыма проектами отвода и стартовыми ценами», - говорится в пресс-релизе.

Первый крымский аукцион состоялся 17 февраля, на нем были продано два участка в районе южнобережного поселка Гурзуф общей площадью 3,18 га за 3,1 млн. гривен.

400 представителей туристического рынка Австрии, Германии, России, Турции, Украины и Чехии планируют принять участие в выставка-ярмарке «Крым. Курорты. Туризм-2011».

Основными ее экспонентами станут крымские здравницы, туристические агентства Украины и Крыма. В ходе выставки пройдут семинары и презентации ведущих туркомпаний.