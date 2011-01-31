Бриллианты и сапфиры забрали у украинца по прилете в Крым из Турции

Сотрудники таможни и службы безопасности Украины (СБУ) изъяли крупную партию незадекларованных бриллиантов и сапфиров у украинца, прибывшего в Симферополь из турецкого города Стамбул, сообщила в понедельник пресс-служба крымской таможни.

Гражданин Украины лишился драгоценных камней, стоимостью 383 тыс. грн., в пятницу, 29 января, в симферопольском аэропорту.

Украинец указал в таможенной декларации, что имеет при себе 3,6 тысяч долларов и везет вставки из кубического циркония и 140 килограммов ограненных камней из синтетического материала тайландского происхождения, общей стоимостью 25 тысяч долларов.

Мужчина предоставил инвойсы (документы, выдаваемые продавцом покупателю и содержащие перечень товаров, их количество и цену) на предметы, находившиеся в четырех сумках, но внимание таможенников привлек его рюкзак. «Там были обнаружены 20 бриллиантов среднего размера общей массой 7,6 карата, бриллианты малого размера общей массой 43,9 карата, сапфиры общей массой 46,6 карата, а также документы: инвойс, грузовой экспортный документ, инвойс-спецификация», - говорится в пресс-релизе.

Общая стоимость задержанных товаров составляет 660 тыс. грн. Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Ведется дознание.