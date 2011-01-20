Экс-мэр Ливадии пошел под суд

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело против бывшего мэра южнобережного поселка Ливадия Анатолия МАМЫКИНА, который обвиняется в незаконном выделении земли на территории Ялтинского горно-лесного заповедника, сообщила в четверг пресс-служба надзорного ведомства.

«Следственный отдел прокуратуры закончил расследование. Экс-мэр обвиняется в совершении действий по незаконному согласованию и принятию решений о выделении в собственность участков на территории заповедника. Противоправным изъятием почти одного гектара в границах объекта природно-заповедного фонда причинен ущерб государству на сумму 5,8 млн. грн.», - говорится в пресс-релизе.

МАМЫКИНУ также инкриминировано незаконное выделение по заниженной арендной ставке имущества пляжа в Ливадии. Такие действия причинили громаде поселка более 0,5 млн. грн. ущерба.

На имущество обвиняемого, который находится под стражей, наложен арест.

Сотрудники милиции и прокуратуры задержали МАМЫКИНА в октябре 2010 года.