Севастополь выделит 100 млн грн на ремонт больниц

Севастопольский городской совет утвердил программу капитального ремонта зданий и сооружений заведений здравоохранения города на 2011-2015 годы, стоимостью 100 миллионов гривен.

«Материально-техническая база, а точнее, состояние зданий и сооружений - достаточно плачевное», - сказал начальник управления охраны здоровья Севастопольской государственной администрации Виктор ПОЛОГОВ.

В 2011 году на ремонт планируется выделить 10 млн. грн., в 2012 году - 15 млн. грн., и далее - по 25 млн. грн. до окончания действия программы.

Сфера медицины Севастополя включает в себя более 150 отдельных зданий и сооружений, 27 заведений (в том числе стационары на 2 тыс. 988 коек и поликлиники на 6 тыс. 930 посещений в смену).