Севастополь одобрил программу информатизации до 2012

Севастопольский городской совет во вторник утвердил разработанную городской государственной администрацией (ГГА) программу информатизации Севастополя, рассчитанную до 2012 года.

«Программа позволит реализовать приоритетные инвестиционные проекты в реальном секторе экономики и в отраслях, относящихся к инфраструктуре жизнедеятельности», - сказал начальник управления инвестиций и внешнеэкономической деятельности ГГА Алексей КОРЧМИТ.

Главной целью документа является усовершенствование системы управления устойчивым развитием города и качеством жизни населения.

По словам КОРЧМИТА, достичь ее можно путем разработки, внедрения и эксплуатации системы «АРМ-Севастополь (О)», которая позволит принимать оптимальные управленческие решения через моделирование ситуаций развития города, обоснованных на необходимом и достаточном количестве оперативных данных (АРМ - автоматизированное рабочее место).

«Пилотным» этапом информатизации инфраструктуры жизнедеятельности планируется внедрение в 2011 году трех АРМ: создание «Электронной приемной» местных органов власти на базе информационно-аналитического центра развития, автоматизация процесса поддержки начисления субсидий по жилищно-коммунальным услугам с применением информационных технологий и автоматизация контроля качества оказания и оплаты жилищно-коммунальных услуг с применением информационных технологий.

Объем финансирования мероприятий планируется на уровне 2 млн. 478 тыс. грн.