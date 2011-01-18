Севастополь одобрил программу информатизации до 2012
Планируется внедрение трех АРМ
Севастопольский городской совет во вторник утвердил разработанную городской государственной администрацией (ГГА) программу информатизации Севастополя, рассчитанную до 2012 года.
«Программа позволит реализовать приоритетные инвестиционные проекты в реальном секторе экономики и в отраслях, относящихся к инфраструктуре жизнедеятельности», - сказал начальник управления инвестиций и внешнеэкономической деятельности ГГА Алексей КОРЧМИТ.
Главной целью документа является усовершенствование системы управления устойчивым развитием города и качеством жизни населения.
По словам КОРЧМИТА, достичь ее можно путем разработки, внедрения и эксплуатации системы «АРМ-Севастополь (О)», которая позволит принимать оптимальные управленческие решения через моделирование ситуаций развития города, обоснованных на необходимом и достаточном количестве оперативных данных (АРМ - автоматизированное рабочее место).
«Пилотным» этапом информатизации инфраструктуры жизнедеятельности планируется внедрение в 2011 году трех АРМ: создание «Электронной приемной» местных органов власти на базе информационно-аналитического центра развития, автоматизация процесса поддержки начисления субсидий по жилищно-коммунальным услугам с применением информационных технологий и автоматизация контроля качества оказания и оплаты жилищно-коммунальных услуг с применением информационных технологий.
Объем финансирования мероприятий планируется на уровне 2 млн. 478 тыс. грн.