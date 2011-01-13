Главой набсовета аэропорта "Симферополь" назначен нардеп

Главой наблюдательного совета ОАО «Международный аэропорт «Симферополь» назначен депутат Верховной Рады Украины Сергей ВАСЮТИН вместо Виктора АГЕЕВА, сообщает официальное интернет-издание Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Аэропорт «Симферополь» (Крым) построен в сороковых годах прошлого века и располагает 2 взлетно-посадочными полосами.

Объем пассажиропотока аэропорта по итогам работы в 2010 году вырос на 12% по сравнению с 2009 годом и составил 845 тыс. пассажиров.

В 2010 году аэропорт обслужил более 6,5 тыс. авиарейсов, более чем в 5 раз возросла отправка грузов.