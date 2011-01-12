Джарты рад "наместнику" Януковича

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ считает, что назначение Владимира ЯЦУБЫ постоянным представителем президента Украины в автономии будет способствовать решению социально-экономических проблем региона, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ в очередной раз подтвердил свое особое внимание к проблемам развития автономии, назначив Владимира ЯЦУБУ постоянным представителем президента Украины в Крыму. Владимир Григорьевич является опытным государственником и управленцем, и выбор президента, безусловно, будет способствовать еще более эффективному решению социально-экономических вопросов Крыма», - сказал крымский премьер.

Совмин Крыма также сообщил, что ЯНУКОВИЧ и ДЖАРТЫ обсудили перспективы экономического развития автономии. «В ходе общения Виктор ЯНУКОВИЧ уделил особое внимание вопросу исполнения доходной части бюджета АРК на 2011 год», - говорится в пресс-релизе.

Президент в среду назначил своим представителем в Крыму ЯЦУБУ, уволив Виктора ПЛАКИДУ с должности исполняющего обязанности постпреда.

ЯНУКОВИЧ назначил ПЛАКИДУ первым заместителем постпреда, приняв отставку Владимира КАЗАРИНА.

ЯЦУБА с марта по декабрь 2010 года работал министром регионального развития и строительства Украины в правительстве Николая АЗАРОВА. Чиновник потерял портфель из-за реорганизации министерства. Ему 63 года. Родился в Днепропетровске.