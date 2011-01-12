Янукович сменил "смотрящего" за Крымом
63 года, работал министром у Азарова...
|Владимир Яцуба
При этом ЯНУКОВИЧ своими распоряжениями назначил ПЛАКИДУ первым заместителем представителя президента в Крыму, освободив от этой должности Владимира КАЗАРИНА.
"В соответствии со статьей 31 закона Украины "О государственной службе" принять отставку первого заместителя постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым КАЗАРИНА", - говорится в документе.
ЯЦУБА с марта по декабрь 2010 года работал министром регионального развития и строительства Украины в правительстве Николая АЗАРОВА. Чиновник потерял портфель из-за реорганизации министерства. Ему 63 года. Родился в Днепропетровске.
ПЛАКИДА работал и.о. постоянного представителя президента в Крыму с середины октября 2010 года. До этого с апреля 2010 года был министром топлива и энергетики автономии, ранее - с июня 2006-го по март 2010-го - председателем крымского правительства.