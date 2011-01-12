Грузовик не довез 20 тонн стекла из Николаева в Симферополь
16:45, 12 января 2011Крым
0 0
"Вот, новый поворот - что он нам несет?"
Грузовой автомобиль с 20 тоннами стекла, который следовал из Николаева в Симферополь, перевернулся в среду в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
В результате дорожной аварии в Симферопольском районе полуострова никто не пострадал.
По предварительной версии, водитель «МАЗа» не справился с управлением на повороте и допустил опрокидывание прицепа и тягача.
Сотрудники МЧС при помощи спецтехники освободили трассу для проезда транспорта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter