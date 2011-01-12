Крым выставил 2 участка на земельный аукцион в феврале
Расположены в 1600 метрах от моря
Первый земельный аукцион в Крыму пройдет 17 февраля, на торги выставлены два лота - участки на южном берегу площадью 0,75 га и 2,43 га, сообщил Республиканский комитет по земельным ресурсам.
«Оба земельных участка размещены на территории Гурзуфского поссовета и находятся на расстоянии 1600 метров от моря. Земля отведена в собственность покупателей под строительство и обслуживание объектов рекреационного назначения», - говорится в пресс-релизе.
Торги проводит крымский филиал госпредприятия «Центр государственного земельного кадастра», там можно ознакомиться с техническими паспортами участков, землеустроительной документацией и проектом договора купли-продажи.
Совет министров Крыма в конце декабря 2010 года утвердил для продажи на аукционах 15 участков общей площадью 136 га, их стартовая цена составляет 43,5 млн. грн.