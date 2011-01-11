Суд отклонил иск о незаконности ратификации флотского договора

Высший административный суд Украины (ВАСУ) отклонил иск крымского юриста Константина КУЛАКА, который требовал признать незаконной процедуру ратификации Верховной Радой соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года, сообщила пресс-служба Украинской народной партии.

«Суд пытался выяснить, в первую очередь, зачем и по чьему заказу действует истец, а не собственно суть дела», - рассказал истец.

КУЛАК не исключает, что будет готовить обращение в Конституционный суд.

Президенты России и Украины в апреле 2010 года подписали соглашение, продлевающее пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с возможностью последующей пролонгации действия договора на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. Соглашение ратифицировали парламенты обеих стран.

40-летний юрист из Феодосии в мае подал административный иск в суд о признании противоправными действия украинских депутатов в ходе пленарного заседания 27 апреля, когда проходила ратификация соглашения.

Постановление Окружного административного суда Киева, которым исковое заявление было оставлено без рассмотрения, КУЛАК обжаловал в Киевском апелляционном административном суде. В конце июля суд апелляционной инстанции удовлетворил жалобу и обязал Окружной админсуд Киева принять иск к рассмотрению, но тот в сентябре передал дело в ВАСУ.