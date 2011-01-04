Крымчанин пытался ввезти в Россию 3 кг марихуаны в бензобаке машины

Сотрудники службы безопасности, таможенной и пограничной служб задержали в пункте пропуска в Харьковской области жителя Крыма, который пытался вывезти из Украины три килограмма марихуаны, спрятав наркотик в тайнике в бензобаке автомобиля, сообщил пресс-центр крымского управления СБУ.

Гражданин Украины долгое время проживал в России и наладил там сбыт марихуаны, сырье для которой выращивалось в Крыму.

«Для прохождения контроля делец выбрал темное время суток, рассчитывая, что досмотр будет не таким тщательным, как днем. После того, как водитель предъявил таможенную декларацию, в которой подчеркивалось отсутствие каких-либо предметов, запрещенных к перевозке, автомобиль досмотрели правоохранители. Сотрудники СБУ обнаружили в тайнике шесть двухлитровых полиэтиленовых бутылок, забитых марихуаной», - говорится в пресс-релизе.

Возбуждены уголовные дела по статьям «контрабанда наркотических средств» и «хранение наркотиков с целью сбыта».

Ведется следствие.