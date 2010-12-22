Крым получил стратегию развития

Верховный совет Крыма утвердил разработанную Советом министром автономии стратегию экономического и социального развития региона на 2011-2020 годы.

За принятие документа, который направлен на повышение конкурентноспособности Крыма среди стран Причерноморья, единогласно проголосовали 85 депутатов, принимавших участие в заседании парламента в среду. Всего в ВС Крыма 100 депутатов.

Стратегическими направлениями развития Крыма местные власти с учетом региональной специфики определили реформирование курортно-туристического сектора, развитие транспортного потенциала, формирование агросектора XXI века, модернизацию промышленности и «создание среды, благоприятной для жизни» крымчан.

Стратегия рассчитана на три этапа: в 2011-2013 годах акцент будет сделан на преодолении кризисных тенденций, в 2014-2016 годах предполагается переход от экстенсивного к интенсивному типу экономики, в 2017-2020 - постепенное приближение макроэкономических показателей региона к показателям экономики развитых стран.

Министерство экономики Крыма ожидает к 2020 году увеличение валового регионального продукта автономной республики в 1,8 раза по сравнению с 2010-м, инвестиций в основной капитал - почти в 4 раза, зарплаты - в 2,4 раза, производительности труда - в 1,8 раза.

Стратегия была разработана правительством Крыма вместе с Институтом стратегических исследований при президенте Украины во исполнение поручения главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА.