Зачем Раде Крыма два "членовоза"?

Председатель Верховного совета Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ поясняет необходимость покупки двух автобусов для крымского парламента его представительской функцией.

«У Верховного совета есть свои функции, мы должны их исполнять и исполнять качественно. Это наша работа. Для кого-то станок является его средством производства, в Верховном совете - представительские функции», - сказал КОНСТАНТИНОВ журналистам в Симферополе, комментируя актуальность таких покупок в условиях кризиса и призыва руководства Украины к экономии средств.

Он заявил, что летом встречал делегации на своей личной машине. «Я не думаю, что это красит автономию», - отметил руководитель парламента.

По словам КОНСТАНТИНОВА, автобусы будут использоваться для встреч делегаций, перевозки журналистов и доставки членов комиссий парламента на выездные совещания в регионы полуострова.

«Эти покупки осуществлялись в соответствии с планами и утвержденным бюджетом на этот год… Там два автобуса: один минивэн на 8 мест, один - чуть побольше, на 24 места», - сказал спикер.

По его словам, минивэн марки «Тойота» будет перевозить журналистов. «Если вы думаете, что я на него пересяду... Я уже давно ее «проехал», эту машину, и, слава Богу, (на автомобиле) ниже классом, чем БМВ, ездить не буду», - сказал КОНСТАНТИНОВ, который до избрания председателем Верховного совета руководил крупной строительной компанией.

По данным СМИ, покупка транспорта обошлась в 862 тыс. грн.