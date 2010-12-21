3 несанкционированно митингующих привлекли к ответственности в Крыму

Трое участников несанкционированного шествия, который около сорока молодых людей пыталась провести 19 декабря в Симферополе в знак солидарности с российскими футбольными болельщиками и в память одного из них - Егора Свиридова, погибшего в Москве, привлечены к административной ответственности, сообщила пресс-служба главного управления МВД Украины в Крыму.

По сообщениям СМИ, Свиридов был застрелен в начале декабря в драке, произошедшей между группой болельщиков "Спартака" и уроженцами Северного Кавказа, один из которых стрелял в молодого мужчину из травматического пистолета. Он задержан и обвинен по статье "убийство", следствие отпустило остальных участников драки, и это вызвало акции протеста (смотреть фото).

По данным милиции, группа активистов построилась в колонну и направилась по тротуару, держа два плаката из ткани с надписями: "В память Егора Свиридова" и "Нет уличному беспределу!", - и выкрикивая речевки: "Пока мы едины, мы непобедимы!" и "Один за всех и все за одного!".

"Заявка на проведение акции в симферопольский горисполком не подавалась. То есть, изначально мероприятие являлось несанкционированным, а значит - незаконным... В течение пяти минут неправомерные действия граждан были пресечены работниками милиции, задержано 14 человек, из них 7 несовершеннолетних", - говорится в пресс-релизе.

Они заявили, что они хотели принять участие в шествии, о времени и месте сбора узнали из Интернета.

"К административной ответственности привлечены три человека за нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, а также за распитие спиртных напитков в общественном месте", - сказано в сообщении милицейского главка.