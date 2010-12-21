Супруги отравились газом в Крыму

Признаков пожара в жилище не было

Супружеская пара погибла в Крыму, предположительно, отравившись угарным газом из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. Тела 69-летнего мужчины и 70-летней женщины обнаружены в принадлежащем им доме в селе Островское Первомайского района 20 декабря. Признаков пожара в жилище не было. Напомним, трое мужчин погибли 19 декабря из-за отравления угарным газом в Симферопольском районе Крыма.

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