Супруги отравились газом в Крыму
09:57, 21 декабря 2010Крым
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Признаков пожара в жилище не было
Супружеская пара погибла в Крыму, предположительно, отравившись угарным газом из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Тела 69-летнего мужчины и 70-летней женщины обнаружены в принадлежащем им доме в селе Островское Первомайского района 20 декабря.
Признаков пожара в жилище не было.
Напомним, трое мужчин погибли 19 декабря из-за отравления угарным газом в Симферопольском районе Крыма.
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