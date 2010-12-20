Милиции Крыма дали 35 легковушек
16:38, 20 декабря 2010Крым
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А ее шефу - новое звание
|Александр Просолов
"В этом году на материально-техническое обеспечение деятельности органов правопорядка из республиканского бюджета в рамках этих мероприятий выделено 1,5 миллиона гривен. На эти средства приобретены 35 автомобилей, которые мы сегодня вам вручаем", - сказал крымский спикер Владимир КОНСТАНТИНОВ.
Тем временем, в преддверии праздника президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил специальное звание генерал-майор милиции полковнику Александру ПРОСОЛОВУ, который является замминистра внутренних дел страны - начальником крымского управления МВД, сообщила пресс-служба милицейского ведомства.
Фото "Укринформа"
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