Милиции Крыма дали 35 легковушек

Крымские милиционеры получили тридцать пять автомобилей марки ВАЗ в центре Симферополе по случаю профессионального праздника - Дня милиции, который ежегодно отмечается в Украине 20 декабря, сообщил пресс-центр Верховного совета Крыма.

"В этом году на материально-техническое обеспечение деятельности органов правопорядка из республиканского бюджета в рамках этих мероприятий выделено 1,5 миллиона гривен. На эти средства приобретены 35 автомобилей, которые мы сегодня вам вручаем", - сказал крымский спикер Владимир КОНСТАНТИНОВ.

Тем временем, в преддверии праздника президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил специальное звание генерал-майор милиции полковнику Александру ПРОСОЛОВУ, который является замминистра внутренних дел страны - начальником крымского управления МВД, сообщила пресс-служба милицейского ведомства.

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