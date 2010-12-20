Церковники попинают мяч

Футбольный чемпионат среди приходских команд севастопольского церковного округа состоится в Севастополе в 2011 году, сообщила пресс-служба благочиния.

В чемпионате смогут принять участие как городские команды, так и команды, представляющие приходы сёл и посёлков городского типа, расположенных на территории севастопольского церковного округа. Игры организует православное молодёжное объединение города Севастополя.

Предположительное время проведения чемпионата - февраль-март 2011-го.

По его результатам будет составлена сборная севастопольского благочиния, которая сможет принять участие как в футбольном чемпионате среди приходских команд Крыма, так и в товарищеских матчах с командами различных высших учебных заведений Севастополя, а также воинских частей флотов России и Украины.