Милиционеров сократят на треть

Министерство внутренних дел прогнозирует отток профессиональных кадров, которые проработали в органах внутренних дел 20 и больше лет, в связи с введением новой пенсионной реформы и внутренними структурными изменениями в ведомстве.

«Людей пугает то, что планка пенсии будет оттянута на 5 лет, и потому эта неопределенность, к сожалению, она побуждает людей писать рапорты. Кроме того, те, кто пишет рапорты, они не видят себя в органах внутренних дел после того, как будет проведено реформирование», - сказал заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАРИННИК, комментируя журналистам в Киеве информацию о том, что якобы уже 8 тысяч работников милиции написали рапорты об отставке.

ФАРИННИК заявил, что «хуже не будет, нужно работать, и поэтому даже если это пройдет (имеется в виду пенсионная реформа и реструктуризация ведомства путем сокращения количества личного состава), к сожалению, мы потеряем и тех профессионалов, которые сегодня есть, поскольку большинство - это те люди, которые имеют большой стаж».

По его словам, только в следственном управлении МВД работает 12 тыс. сотрудников, 42% из которых это работники, стаж которых еще не достиг 3-х лет.

«Это молодые специалисты, и, к сожалению, не они пишут рапорты, а пишут те, кто имеет выслугу 20 и более лет. И поэтому будет тяжело...», - сказал замминистра.

ФАРИННИК обратил внимание на то, что сегодня сотрудники, имеющие определенную выслугу лет, хотят уволиться, получив выходное пособие, которое сегодня составляет 60-100 тыс. грн.

В то же время, те ограничения, которые запланировано ввести, они позволят работникам, отслужившим определенный необходимый срок, получать только 30 тыс. грн. Кроме того, также значительно будет сокращена и пенсия.

Вместе с тем ФАРИННИК отметил, что после сокращения личного состава МВД из 296 тыс. работников около 200 тыс. удастся повысить зарплату, улучшить техническое оснащение.

«И тогда, мы думаем, те обязанности, те задачи, которые ложатся на нас, будут исполняться должным образом и намного лучше», - сказал заместитель главы МВД.

Напомним, в ходе административной реформы количество работников МВД планируется сократить по меньшей мере на 30%.