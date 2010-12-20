Политологи подбили итоги года

Главным итогом 2010 года является формирование президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ нового политического режима, к такому мнению политологи Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ и Владимир ФЕСЕНКО пришли в понедельник на пресс-конференции в Киеве.

ПОГРЕБИНСКИЙ отметил, что год был богат на события, много изменений произошло как во внешней, так и во внутренней политике Украины.

По его словам, победа ЯНУКОВИЧА на президентских выборах ознаменовала окончание истории Майдана 2004 года.

Кроме того, ПОГРЕБИНСКИЙ отметил, что отмена политреформы способствовала прекращению конфликтов между ветвями власти, но все же это - шаг назад от демократии, потому что президентско-парламентская республика ограничивает конкуренцию среди политических сил.

В то же время ПОГРЕБИНСКИЙ отметил, что массовые акции предпринимателей против налогового кодекса, «Майдан-2» - это пример не фатальных, но ошибок» в связи с единоличным принятием решений в государстве.

Говоря о внешнеполитическом курсе, эксперт отметил, что ЯНУКОВИЧ и его команда продемонстрировали пример того, как, не изменяя европейскую перспективу, можно значительно улучшить отношения с Российской Федерацией.

В свою очередь, ФЕСЕНКО отметил, что 2010 год - «был новым годом в разных направлениях украинской политики». По его словам, это был «год ЯНУКОВИЧА» - год, когда в Украине начал формироваться новый политрежим.

«Это возвращение в прошлое с претензией на будущее», - считает политолог.

ФЕСЕНКО объяснил, что возвращение старых лиц во власть демонстрирует возвращение в прошлое, а заявленные реформы - это «претензия на новое будущее».

По мнению политолога, одной из печальных тенденций 2010 года является упадок украинского парламентаризма. ФЕСЕНКО добавил, что наиболее выразительно это продемонстрировала недавняя драка в парламенте между представителями Партии регионов и оппозиции.

Другой причиной упадка парламентаризма ФЕСЕНКО назвал отмену политреформы, в связи с чем Верховная Рада превратилась в орган, который лишь фиксирует решения, принимаемые в других местах.