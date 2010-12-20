Юго-запад Крыма накрыла тьма
Устанавливается причина аварии...
Тридцать населенных пунктов в Бахчисарайском районе и Большой Ялте остались полностью без света и два - частично в воскресенье из-за аварии на электролинии, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
«В 20.20 в связи с аварией на линии электролинии 220 кВ Симферополь-Севастополь в Бахчисарайском районе и Ялте были обесточены две подстанции», - говорится в пресс-релизе.
В частности, в Большой Ялте не было света в поселках Гаспра, Гурзуф, Кореиз, Ливадия, Симеиз, Форос, городе Алупка, а также частично в Ялте.
В 21.20 электроснабжение восстановлено в Бахчисарайском районе, в 22.30 - на южном берегу Крыма.
Выясняется причина аварии.
Севастополь из-за аварии оставался без света более пяти часов в воскресенье вечером и в ночь на понедельник.