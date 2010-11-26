Власти заманивают инвесторов в Крым налоговыми каникулами

Правительство и парламент Крыма предлагают освободить инвестиционные проекты, которые реализуются в регионе, от уплаты налогов в течение первых пяти лет, сообщила пресс-служба Совета министров автономии со ссылкой на председателя постоянной комиссии Верховного совета республики по экономической и налоговой политике Виталия НАХЛУПИНА.

«Мы предоставили наши предложения по работе с инвесторами Кабинету министров Украины. Если наши пожелания будут приняты, Крым получит большие преференции в плане уплаты НДС и налога на прибыль», - заявил НАХЛУПИН на Черноморском экономическом форуме в Ялте.

«Нужно улучшать сопровождение инвесторов в Крыму, показывать наши преференции, чтобы представителям бизнеса иностранных государств было комфортно с нами работать», - сказал он.

Черноморский экономический форум организован по инициативе Совмина Крыма под патронатом президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. Он собрал более 250 представителей правительственных, деловых и экспертных кругов Украины и стран Черноморского бассейна.