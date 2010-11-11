Корвет "Тернополь" прибыл на военно-морскую базу НАТО на Крите

10:42, 11 ноября 2010
Крым
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Корабль преодолел три моря

Корвет ”Тернополь” швартуется в бухте в Севастополе. 10 декабряКорвет Военно-морских сил Украины "Тернополь", который на днях отправился из Севастополя в Средиземное море для выполнения заданий миротворческой операции "Активные усилия", прибыл на военно-морскую базу НАТО Суда-Бей (остров Крит, Греция), сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

Корабль успешно осуществил переход через два пролива и три моря.

Во время перехода по Черному морю личный состав "Тернополя" выполнил задание операции "Черноморская гармония" - опросил экипаж трех гражданских кораблей и передал информацию в национальный контактный пункт ВМС Украины.

Также во время похода экипаж корабля отработал практические действия по отражению ударов воздушного противника, поиску и слежению за подводными лодками, усовершенствовал навыки по определению места корабля, выполнил комплекс корабельных боевых упражнений, по борьбе за живучесть корабля, провел учения по противовоздушной, противолодочной и противоминной обороне, ряд тренировок вахтенных офицеров. Сразу после прохода корабля через пролив Дарданеллы состоялись занятия с личным составом досмотровой команды, которая будет принимать участие в операции "Активные усилия".

Во время стоянки корабля в базе будут отработаны вопросы обученности личного состава корабля, установления специальной аппаратуры, которая "заведена" на международную систему автоматизированной идентификации суден.

По предварительным данным, поход "Тернополя" продлится 45 суток.

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