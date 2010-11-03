Китай намерен построить в Крыму парогазовую электростанцию

Китай намерен построить парогазовую электростанцию на базе недостроенной атомной электростанции в городе Щелкино в восточном Крыму. Под ее строительство планируется отвести земельный участок площадью 25 га, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

Эта тема обсуждалась на встрече первого заместителя министра топливно-энергетического комплекса Крыма Игоря ЗОСИМОВА с представителями китайской национальной машиностроительной корпорации Sinomach, компании по экспорту и импорту машин и оборудования Китая Cmic, Хуа Донского электро-проектного института.

«В сентябре в рамках государственного визита президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Китай подписаны документы о сотрудничестве двух сторон в различных сферах, в том числе соглашение о строительстве парогазовой электростанции в Щелкино», - напоминает крымское правительство.

ЗОСИМОВ заявил, что Совмин Крыма заинтересован в реализации этого проекта, поскольку он «позволит дать мощный импульс» для развития восточного региона полуострова.

Заказчиком проекта является Министерство топлива и энергетики Украины, китайская сторона - генеральным подрядчиком.

Представители китайских компаний выразили желание ознакомиться с необходимыми для работы материалами и обговорить с крымскими специалистами технические вопросы.

Стоимость проекта и сроки его реализации в сообщении Совмина Крыма не указаны.