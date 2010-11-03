Севастополь грозит должникам услуг ЖКХ жесткими мерами

Председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ заявил, что к неплательщикам за коммунальные услуги должны быть предприняты самые жесткие меры, сообщила пресс-служба аминистрации.

«Я бы хотел, чтобы были приняты самые жесткие меры по наведению порядка в платежной дисциплине. Кого надо - отключить за неуплату, отключать, потому что мы в противном случае не сможем обеспечить прохождение отопительного сезона, если за тепло сегодня платит только 75% населения, а за квартплату - на уровне 79,4%, при 12 миллионах гривен задолженности «Севгорводоканала», - сказал САРАТОВ во время аппаратного совещания.

Вместе с тем, он обязал руководителей коммунальных предприятий внимательно подойти к начислению горожанам счетов по оплате за теплоснабжение в октябре.

«Деньги должны быть взяты только за потребленный газ, чтобы не было так, что топили наполовину, а оплату взяли по полной. Жильцам тех домов, которым не были оказаны коммунальные услуги, связанные с подачей тепла, счетов не выставлять», - подчеркнул САРАТОВ.