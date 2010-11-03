Мэром Евпатории вновь избран Даниленко, мэром Керчи - Осадчий

Мэром Евпатории избран Андрей ДАНИЛЕНКО, который руководит городом 20 лет, мэром Керчи Олег ОСАДЧИЙ, руководящий городом 12 лет, сообщили УНИАН по телефону члены евпаторийской и керченской избирательных комиссий.

54-летнего ДАНИЛЕНКО и 59-летнего ОСАДЧЕГО выдвинула на выборы 31 октября Партия регионов.

Кроме ДАНИЛЕНКО за должность мэра Евпатории боролись пятеро кандидатов, помимо ОСАДЧЕГО на пост городского председателя Керчи претендовал один кандидат.