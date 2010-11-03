Украина отказалась от повышения пенсионного возраста для женщин?

Украина отказалась от возможного повышения пенсионного возраста для женщин, заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО журналистам в среду.

По его словам, правительство нашло компенсаторы тех доходов, которые планировалось получить в Пенсионный фонд от повышения пенсионного возраста для женщин.

Этот компромиссный вариант украинская сторона намерена предложить в четверг на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ), который выставлял данное условие для дальнейшего сотрудничества с Украиной в рамках программы стенд-бай.

ТИГИПКО не рассказал детально о схеме предложенной компенсации, при этом уточнил, что цель будет достигнута за счет сокращения расходной части Пенсионного фонда.

Ранее премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что вопрос повышения пенсионного возраста будет актуальным после введения накопительной системы пенсионного страхования.

«Вопрос повышения пенсионного возраста будет в повестке дня после того, как заработает накопительная система пенсионного страхования, и будет касаться она тех, кто будет выходить на пенсию через 20-30 лет. Сейчас главное - обеспечить наполнение Пенсионного фонда, его бездефицитность за счет легальной выплаты заработной платы в полном объеме», - отметил АЗАРОВ.